Solskjaer geht fest von Verbleib von Paul Pogba aus

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer betont erneut, dass er fest von einem Verbleib von Paul Pogba beim englischen Rekordmeister ausgeht.

Der französische Mittelfeldspieler wird schon seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. So sollen Ex-Klub Juventus und auch Real Madrid grosses Interesse bekunden. ManUtd-Coach Solskjaer denkt aber, dass er auch nächste Saison auf Paul Pogba zurückgreifen kann, wie er am Freitag betont. Von einem Transfer soll keine Rede sein.

Tatsächlich gab es zuletzt sogar Meldungen, wonach der französische Weltmeister seinen bis 2021 gültigen Kontrakt in Manchester sogar verlängern könnte.

psc 13 März, 2020 10:28