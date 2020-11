Paul Pogba erwägt ablösefreien Wechsel im Sommer 2022

Paul Pogba hat bei ManUtd keinen Stammplatz mehr auf sicher. Der französische Weltmeister denkt über einen Abgang nach.

Vertraglich ist der 27-Jährige noch bis Juni 2022 an den englischen Rekordmeister gebunden. Laut einem Bericht von “The Athletic” denkt Pogba darüber nach, diesen Vertrag zu erfüllen und dann ablösefrei zu wechseln.

Ein Szenario, das den Red Devils angesichts der Ablöse in Höhe von 105 Mio. Euro, die 2016 für den Mittelfeldprofi bezahlt wurde, nicht unbedingt behagt. Aufgrund seines schwindenden Einflusses auf dem Platz würde die Klubführung der Red Devils den Spielmacher offenbar lieber vorher verkaufen. Drei Transferfenster bleiben dafür noch Zeit. Allerdings soll es bislang keinerlei konkrete Interessenten für Pogba geben. Das Unterfangen gestaltet sich also kompliziert. Tatsächlich scheint das Szenario eines ablösefreien Abgangs in anderthalb Jahren durchaus realistisch.

