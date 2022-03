Paul Pogba trifft seine Entscheidung erst nach Saisonende

Die Zukunft von Paul Pogba ist angesichts seines auslaufenden Vertrags bei Manchester United völlig offen. Und sie bleibt es auch noch eine ganze Weile.

Der französische Mittelfeldspieler wird sich erst im Sommer entscheiden, wohin die Reise in der kommenden Saison geht, berichtet der englische “Telegraph”. Grundsätzlich könnte Pogba bereits seit dem 1. Januar für einen (neuen) Klub in der kommenden Saison unterschreiben. Der 29-Jährige will sich aber voll und ganz auf seine derzeitige Aufgabe bei ManUtd konzentrieren und befasst sich noch nicht mit der Zukunft.

Im vergangenen Jahr versuchten die Red Devils den Vertrag mit dem Spielmacher zwischenzeitlich zu verlängern, scheiterten aber mit einem ersten Versuch. Inzwischen erscheint eine Vertragsverlängerung als eher unwahrscheinlich. Pogba und sein Berater Mino Raiola hören sich Angebote aller Klubs an und werden dann zum gegebenen Zeitpunkt eine Entscheidung treffen.

psc 17 März, 2022 16:30