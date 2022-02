Paul Pogba muss für Juve-Wechsel drastische Gehaltskürzung in Kauf nehmen

Die Rückkehr von Paul Pogba zu Juventus ist für manchen Fan und wohl auch für manchen Klubverantwortlichen ein Traum. Ob es im Sommer dazu kommt, ist aber eher fraglich.

Grundsätzlich hat der 28-jährige Franzose angesichts seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags die Qual der Wahl: Er kann unterschreiben, wo er will. Eine Ablösezahlung wird nicht notwendig. Bei Juve sammelte der amtierende Weltmeister zwischen 2012 und 2016 sehr gute Erfahrungen. Pogba war ein sehr dominanter Spieler in der Serie A und auch bei internationalen Auftritten mit der alten Dame. Italienischen Medienberichten zufolge kann Juve dem Spielmacher ab Sommer ein Jahresgehalt von rund 7 Mio. Euro bieten. Derzeit verdient er bei Manchester United fast das Doppelte. Rein monetär wäre ein Transfer nach Turin also ein ziemlicher Rückschritt für den Mittelfeldprofi.

psc 24 Februar, 2022 19:02