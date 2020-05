Paul Pogba wurde überzeugt

Paul Pogba wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nächste Saison für Manchester United auflaufen.

Zwar haben sich der französische Weltmeister und auch sein umtriebiger Berater Mino Raiola in der Vergangenheit öffentlich für einen Transfer ausgesprochen, doch zumindest in diesem Sommer wird es diesen wohl nicht geben. In erster Linie, da ManUtd nicht an einem Abgang des Mittelfeldspielers interessiert ist. Von der hohen Ablöseforderung wird der englische Rekordmeister laut “Daily Star” nicht abrücken.

Wegen der Coronakrise gilt es als äusserst unwahrscheinlich, dass ein Verein den geforderten Betrag von wahrscheinlich 150 Mio. Pfund hinlegen wird. Auch nicht Real Madrid, das Interesse zeigen soll. Pogba scheint inzwischen von Trainer Ole Gunnar Solskjaer ohnehin von einem weiteren Verbleib bei den Red Devils überzeugt worden zu sein. Der 26-Jährige glaubt an das “Projekt”, das mit Neuzugängen wie Jadon Sancho angekurbelt werden soll.

Pogbas Vertrag bei ManUtd läuft noch bis 2022.

psc 4 Mai, 2020 14:13