Paul Pogba bei ManUtd unzufrieden – Abgang steht bevor

Die Tage von Paul Pogba bei Manchester United scheinen gezählt. Der 29-jährige Franzose deutet seinen baldigen Abgang an.

Der Vertrag des Mittelfeldprofis läuft zum Saisonende aus. Eine Entscheidung, wo er künftig spielt, will er angeblich erst nach Saisonende treffen. Inzwischen gehen ihm bei ManUtd aber die Ziele aus: Ein Titelgewinn ist nach dem Ausscheiden aus der Champions League nicht mehr realistisch. Dass er in den vergangenen Jahren im Klub keine Trophäen sammeln konnte, ärgert ihn. “Ich muss ehrlich sein, das befriedigt mich in den letzten fünf Saisons wirklich überhaupt nicht. Dieses Jahr ist tot, wir werden wieder nichts gewinnen. Ob mit Manchester oder einem anderen Verein, ich will Trophäen gewinnen”, sagt Pogba beim Aufenthalt bei der französischen Nationalmannschaft gegenüber “Le Figaro”.

Der Spielgestalter ist auch mit seiner Rolle im Klub nicht wirklich glücklich. “Es ist schwierig, regelmässig zu spielen, wenn du oft die Position, das Spielsystem oder die Mitspieler wechselst.” In der Nationalmannschaft sei dies anders, da spüre er das Vertrauen von Nationalcoach Didier Deschamps: “Hier habe ich viel mehr Spielzeit, das System ist anders als im Verein. Eigentlich ist es ganz einfach: Bei den Franzosen spiele ich und zwar auf meiner Position. Ich kenne meine Rolle, ich spüre das Vertrauen des Trainers und der Spieler.”

Zu den Interessenten für Pogba sollen unter anderem Juventus, Barça und PSG zählen. Konkret auf einen möglichen Wechsel angesprochen, meint der Franzose: “Warum nicht? Es ist immer gut, mit seinen Teamkollegen in der Nationalmannschaft und im Verein zu spielen.”

psc 23 März, 2022 10:34