Paul Pogba meldet sich: “Es ist noch nicht vorbei”

Paul Pogba hat entgegen den jüngsten Äusserungen offenbar doch noch nicht sein letztes Spiel für Manchester United absolviert.

Paul Pogba widerspricht Ralf Rangnick, demzufolge der Mittelstar in dieser Saison nicht mehr für Manchester United spielen wird. “Ich bin sehr enttäuscht, dass ich der Mannschaft im heutigen Spiel nicht helfen konnte. Ich werde noch härter arbeiten, um stärker zurückzukommen und hoffentlich vor Ende der Saison. Es ist noch nicht vorbei”, kündigt Pogba in den sozialen Medien eine schnellstmögliche Rückkehr an.

Die europäischen Gazetten hatten nach Pogbas verletzungsbedingter Auswechslung nach zehn Minuten im Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool (0:4) sowie Rangnicks Äusserungen im Anschluss unisono von Pogbas letztem Spiel im United-Trikot geschrieben. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft in wenigen Wochen aus, eine Verlängerung ist mittlerweile ziemlich unwahrscheinlich geworden.

aoe 23 April, 2022 16:31