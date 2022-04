Paul Pogba hat sich schon mit PSG-Sportdirektor Leonardo getroffen

Bei Paul Pogba zeichnet sich ein Abgang aus Manchester im Sommer immer stärker ab. Der Franzose soll sich bereits mit PSG-Sportdirektor Leonardo getroffen haben.

Die Franzosen zeigen grosses Interesse am 29-jährigen Mittelfeldspieler. Pogba kann ManUtd nach dieser Saison ablösefrei verlassen. Gemäss “Daily Mail” und “Foot Mercato” kam es bereits zu einem direkten Austausch zwischen dem Weltmeister und Leonardo, der sich bei PSG um Transfers kümmert.

Pogba kehrte im Sommer 2016 von Juventus zu den Red Devils zurück. Dort konnte er aber nicht ganz so reüssieren wie gewünscht. Auch in der jetzigen Situation ist er unter Trainer Ralf Rangnick nicht als Stammspieler gesetzt. Eine definitive Entscheidung über seinen künftigen Verein will er nach eigener Aussage erst nach Saisonende treffen.

psc 12 April, 2022 17:38