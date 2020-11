Paul Pogba spricht von “schwieriger Zeit” bei ManUtd

Der französische Nationalspieler Paul Pogba spricht beim Aufenthalt mit der Nationalelf über seine aktuell nicht gerade einfache Situation bei Manchester United.

“Es stimmt, dass es eine schwierige Zeit ist. Eine Zeit, die ich in meiner Karriere nicht kannte”, so der 27-jährige Mittelfeldspieler gegenüber “RTL” und “M6”. “Früher habe ich die ganze Zeit gespielt, um Rhythmus zu haben und mich – so wie jetzt – schnell an eine neue Position zu gewöhnen.” Tatsächlich muss sich Pogba in dieser Saison häufig mit Jokereinsätzen begnügen und ist im Starensemble der Red Devils nicht automatisch gesetzt.

Neuerdings kommt er sowohl in der Nationalelf wie auch im Klub mitunter auch auf der linken Seite zum Zug. “Nach und nach gewinne ich mein Gefühl wieder zurück. Ich finde mich selbst wieder, mit meinen Mannschaftskameraden, ihren Ratschlägen und dem Trainer, der mit mir spricht und mir Vertrauen schenkt. All das hat mir zu dieser Leistung verholfen”, blickt der Spielgestalter trotz der schwierigen Umstände positiv in die Zukunft.

psc 16 November, 2020 16:46