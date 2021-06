Paul Pogba in Vertragsgesprächen mit ManUtd

Manchester United möchte den Vertrag mit Mittelfeldspieler Paul Pogba offenbar verlängern.

Laut “Sky Sports” sind die Verantwortlichen der Red Devils in Vertragsgesprächen mit Berater Mino Raiola, der Pogba vertritt. Der 28-Jährige spielt bereits seit fünf Jahren für den englischen Rekordmeister. Ende des vergangenen Jahres deutete vieles auf einen vorzeitigen Abgang des französischen Nationalspielers hin, nun scheint er seine Meinung aber geändert zu haben – oder es fehlen die Alternativen. Pogba ist aktuell noch bis Juni 2022 an ManUtd gebunden. In der abgelaufenen Saison bestritt er für seinen Verein 42 Pflichtspiele. Nun konzentriert er sich auf die bevorstehende EM mit der Équipe tricolore.

psc 10 Juni, 2021 16:33