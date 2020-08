Perfekt: Dean Henderson verlängert bei ManUtd

Der englische Goalie Dean Henderson verlängert seinen Vertrag bei Manchester United.

Wie die Red Devils am Mittwochabend bekanntgeben, unterzeichnet der 23-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Henderson ligaintern an Sheffield United ausgeliehen. Dort zählte er zu den besten Keepern der Premier League. Bei seinem Stammklub ManUtd wird er sich nun mit David De Gea um den Nummer 1-Posten duellieren.

psc 26 August, 2020 19:41