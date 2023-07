Perfekt: Marcus Rashford verlängert langfristig bei ManUtd

Der englische Stürmer Marcus Rashford hat den Vertrag bei seinem Stammklub Manchester United langfristig verlängert.

Der 25-Jährige bindet sich bis 2028 an die Red Devils. Berichten zufolge kassiert Rashford ab sofort rund 380'000 Euro pro Woche.

Der Angreifer lief für ManUtd bereits in 359 Pflichtspielen auf. Viele weitere sollen hinzukommen. Insgesamt erzielte er bisher 123 Tore und steuerte 68 Assists bei. "Ich habe in diesem unglaublichen Klub bereits einige tolle Erfahrungen gemacht, aber es gibt noch viel mehr zu erreichen und ich bin fest entschlossen, in den kommenden Jahren weitere Trophäen zu gewinnen", kommentiert Rashford seine Vertragsverlängerung.

psc 18 Juli, 2023 19:07