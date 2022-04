Pfiffe gegen Pogba: Das sagt Rangnick

Paul Pogba wurde trotz des 3:2 gegen Norwich City von den Fans von Manchester United ausgebuht. Trainer Ralf Rangnick hat sich dazu geäussert.

Obwohl Manchester United einen Sieg eintüte, wurde Paul Pogba bei seiner Auswechslung in der zweiten Halbzeit ausgebuht. Nach dem Spiel soll der Franzose sogar beleidigt worden sein. “Ich habe nicht gesehen, was er am Ende des Spiels getan hat, aber ich habe davon gehört”, sagte Ralf Rangnick laut “Daily Mail” offenbar mit Bezug auf Pogbas Geste: “Es war seine Reaktion auf die Sprechchöre während des Spiels.”

Der United-Coach weiter: “Ich kann die Frustration und Enttäuschung der Fans voll und ganz verstehen, aber ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt, einzelne Personen oder Spieler anzugreifen.” Auf Instagram jedenfalls ging Pogba nicht auf den Gegenwind der Anhänger ein. “Ein wichtiger Sieg für uns alle heute”, schrieb der Mittelfeldstar dort.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paul Labile Pogba (@paulpogba)

adk 17 April, 2022 11:42