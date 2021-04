Pogba: “Fühlt sich an, als würde ich etwas vermissen”

Die Zukunft von Paul Pogba scheint ungewiss zu sein, wird spekuliert, der Franzose könnte Manchester United zum Saisonende verlassen. Nun lässt der Mittelfeldstar diesbezüglich aufhorchen.

Der Vertrag von Paul Pogba läuft bei Manchester United im Sommer 2022 aus. Der derzeitigen Berichterstattung rund um den 28-Jährigen zu entnehmen, soll der 28-Jährige mit einer Rückkehr zu Juventus Turin liebäugeln, wovon er 2016 zu den Red Devils gekommen war.

In einem Interview mit “Sky Sports” äusserte Pogba nun zwar nicht seinen Wechselwunsch, machte dennoch klar, das ihm etwas abgehe: “Ich vermisse es persönlich sehr, (Titel zu gewinnen; d. Red.) und es fühlt sich an, es würde ich etwas vermissen.” Ob dies bei Manchester United passieren kann? In der Meisterschaft wird Stadtrivale Manchester City das Rennen machen, jedoch kann United noch in der Europa League den grossen Wurf landen. “Ich bin froh, wo wir derzeit stehen, dass wir kurz davor sind”, so der Weltmeister, der in der kommenden Saison allerdings seine Zelte woanders aufschlagen könnte.

adk 18 April, 2021 11:01