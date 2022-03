Pogba: “Ich habe noch nicht über meine Zukunft entschieden”

Paul Pogba ist vertraglich nur noch bis Saisonende an Manchester United gebunden. Der Franzose spricht nun erneut über seine Zukunft.

Verlässt Paul Pogba Manchester United oder verlängert er seinen auslaufenden Kontrakt doch? Im Interview mit “Telefoot” sagt der 29-Jährige: “Ich habe noch nicht über meine Zukunft entschieden, es ist nichts in Stein gemeisselt.”

Der Mittelfeldstar betont allerdings abermals, dass er Titel gewinnen will: “Die Saison ist noch nicht vorbei, aber es fühlt sich fast so an. Wir spielen um keine Titel, alles ist neutral. Es ist frustrierend. Ich will Titel gewinnen und um etwas spielen.” Ob sich dies mit den Red Devils ändern wird? Denkbar, dass sich Pogba nach sechs Jahren in Manchester einer neuen Herausforderung widmet.

adk 27 März, 2022 15:20