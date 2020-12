Pogba zum Abgangswirbel: “Bla bla ist nicht wichtig”

Paul Pogbas Starberater Mino Raiola hatte kürzlich in einem Interview mit der “Tuttosport” mitgeteilt, dass die Zeit für seinen Klienten bei Manchester United “vorbei” sei. Nun stellt der französische Mittelfeldspieler die Aussagen seines Vermittlers klar.

“Ich habe immer gekämpft und werde immer für Manchester United, meine Teamkollegen und die Fans kämpfen. Bla bla ist nicht wichtig”, teilte Paul Pogba nach dem 0:0 im Derby gegen Manchester City via Instagram mit. “Die Zukunft ist weit weg, was zählt ist das hier und jetzt und da bin ich zu 1000 Prozent dabei! Gemeinsam immer stark…”, so der Weltmeister, dessen Vertrag bei Manchester United noch bis 2022 datiert ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paul Labile Pogba (@paulpogba)

“Zwischen dem Verein und mir war immer alles klar”, beteuerte Pogba und stellte klar: “Das wird sich auch nie ändern.” Der 27-Jährige betonte ausserdem: “Wenn man nicht weiss, was intern vor sich geht, sollte man nicht reden.”

Wie es mit dem Mittelfeldstar weitergeht, ist indes noch offen. United-Coach Ole Gunnar Solskjaer setzt nach wie vor auf Pogba. “Vielleicht könnte Juventus seine nächste Destination sein. Warum nicht? Seine Beziehung zum Klub und zu seinen früheren Teamkollegen ist exzellent”, meinte jedoch sein Berater Mino Raiola kürzlich.

adk 13 Dezember, 2020 09:56