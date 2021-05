Nach Protesten: Diese Forderungen stellen die ManUtd-Fans

Fans von Manchester United haben am Sonntag das Old Trafford gestürmt und letztlich sogar für eine Verschiebung der Partie gegen Liverpool gesorgt. Die Fanvereinigung Manchester United Supporters Trust begründet ihr Vorgehen und stellt Forderungen.

“Was wir heute im Old Trafford gesehen haben, ist der Höhepunkt von sechzehn Jahren seit der Übernahme des Vereins durch die Familie Glazer. In dieser Zeit haben die Besitzer 1 Milliarde Pfund aus dem Verein herausgeholt und wir haben den Verfall und den Niedergang sowohl auf dem Spielfeld als auch aussen”, schreibt der Trust am Sonntagabend in einem Statement. Es wird gemunkelt, dass den Fans der Zugang zum Stadion letztlich auch durch Mitarbeitet von ManUtd, die mit ihnen sympathisieren, ermöglicht wurde.

Die Fans stellen klare Forderungen, wie es weitergehen soll. Die Entschuldigung der Glazer-Familie nach dem Fiasko rund um die Super League ist den Supportern nicht genug. Stattdessen “müssen wir den Fans einen bedeutenden Anteil an den Besitzverhältnissen von United geben und ein bedeutendes Mitspracherecht, wie der Verein geführt wird.” Nun sei auch die Politik gefordert: “Die Regierung muss jetzt handeln. Das muss einen Prozess bedeuten, der dazu führt, dass die Fans die Möglichkeit haben, Anteile an ihrem Verein zu kaufen, und was noch wichtiger ist, dass kein einzelner privater Anteilseigner eine Mehrheitsbeteiligung an unseren Fussballvereinen hält, die es ihm erlaubt, diesen Besitz zu missbrauchen”. Es sei höchste zeit, “das Spiel des Volkes” zurückzuerobern.

psc 3 Mai, 2021 10:58