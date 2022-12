PSG nimmt neben Rashford einen weiteren ManUtd-Profi ins Visier

Paris St. Germain hat das Interesse an ManUtd-Stürmer Marcus Rashford zuletzt öffentlich durch Klubpräsident Nasser Al-Khelaïfi bestätigt. Neben dem englischen Torjäger blicken die Franzosen offenbar auf einen weiteren Profi der Red Devils. Es geht um Mittelfeldprofi Fred.

Der Brasilianer musste mit seinen Landsleuten an der WM in Katar jüngst eine bittere Enttäuschung hinnehmen als die Seleçao im Viertelfinale an Kroatien scheiterte. Fred kam in vier von fünf Spielen zum Einsatz. Bei ManUtd spielt er im Mittelfeldzentrum ebenfalls regelmässig. Gemäss «The Sun» schielt PSG auf eine Verpflichtung des Spielmachers. ManUtd soll für die Dienste des 29-Jährigen, der dank einer Klausel im Vertrag bis Sommer 2024 gehalten werden kann, allerdings 35 Mio. Euro fordern. Diesen Preis scheinen die Franzosen nicht zahlen zu wollen. Sie hoffen auf eine deutliche Reduktion.

psc 23 Dezember, 2022 14:23