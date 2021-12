Ralf Rangnick holt einen weiteren Assistenzcoach an Bord

Der neue ManUtd-Trainer Ralf Rangnick hat mit dem Schotten Ewan Sharp einen weiteren Assistenztrainer und Analysten an Bord geholt.

Der Neuzugang arbeitete zuletzt bereits bei Lokomotive Moskau unter Rangnick und sammelte auch schon Erfahrungen in der MLS bei den New York Red Bulls und beim Toronto FC. Ewan Sharp folgt bei den Red Devils auf Kieran McKenna, der am Montag als neuer Cheftrainer von Drittligist Ipswich Town vorgestellt wurde.

Ralf has made a new addition to United's backroom team 👨‍🏫#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 22, 2021

psc 22 Dezember, 2021 13:23