Rangnick dementiert die Haaland-Klausel in seinem Vertrag

Ralf Rangnick stellt sich am Freitagmorgen auf einer Pressekonferenz offiziell als neuer Trainer von Manchester United vor. Dabei spricht er auch schon über die Personalie Erling Haaland.

Der norwegische Torjäger soll bei den Red Devils ein ganz heisses Thema sein. Die “Bild” berichtete in dieser Woche, dass Rangnick eine Sonderprämie in Höhe von 10 Mio. Euro kassiert, falls es ihm gelingt, Haaland von einem Wechsel nach Manchester überzeugen zu können. Dem ist aber nicht so, wie der neue ManUtd-Coach versichert: “Lasst mich sehen. 10 Millionen für Haaland, 10 Millionen für Mbappé, 10 Millionen für Lewandowski. Das ist Unsinn. Es gibt keine solche Klausel in meinem Vertrag. Natürlich ist Haaland ein fantastischer Stürmer, das weiss ich am besten”, sagt er den anwesenden Journalisten.

Daneben lässt der 63-Jährige auch gleich durchblicken, dass er durchaus offen für ein längerfristiges Engagement bei ManUtd ist: “Wir können das noch nicht sagen. Wenn der Klub auf mich zukommt, müssen wir sprechen. Ich weiss nicht, ob sie schon einen neuen Trainer suchen. Momentan geht es nur darum, Spiele zu gewinnen.”

Erst einmal gilt sein Fokus dem Debüt an der Seitenlinie: Am Sonntag empfängt ManUtd im Old Trafford Crystal Palace. Am kommenden Mittwoch geht es in der Champions League gegen die Young Boys weiter.

psc 3 Dezember, 2021 10:40