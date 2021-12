Ralf Rangnick bestätigt Transferwunsch von Anthony Martial

Manchester Uniteds Trainer Ralf Rangnick sagt öffentlich, dass Stürmer Anthony Martial den Verein verlassen will.

Was der Berater vor einiger Zeit ausplauderte, ist somit auch offiziell bestätigt. “Er hat mir gesagt, dass er jetzt seit sieben Jahren bei Manchester United ist und er das Gefühl hat, dass es der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist. Er will woanders hingehen”, wird Rangnick von der “BBC” zitiert. Martial steht in Manchester noch bis 2024 unter Vertrag. Noch sei beim VErein kein offizielles Angebot für ihn eingegangen. Solange dies nicht er Fall ist, bleibe der Angreifer bei den Red Devils, ergänzt der ManUtd-Coach.

Angesichts der klaren Aussage ist aber damit zu rechnen, dass Martial zu Beginn des neuen Jahres bei einem anderen Verein unterkommt – auch wenn er dazu wohl eine Gehaltsreduktion in Kauf nehmen muss. Das favorisierte Ziel soll der FC Sevilla in der spanischen La Liga sein.

psc 27 Dezember, 2021 09:32