Ralf Rangnick kündigt bei ManUtd den grossen Umbruch an

Ralf Rangnick wird bei Manchester United im Sommer von der Trainer- in einer Managerrolle wechseln. Der 63-Jährige kündigt bereits jetzt einen grossen personellen Umbruch an.

Die aktuelle Saison verläuft (erneut) nicht nach dem Wunsch der Red Devils. Von einem Titelgewinn ist der Klub meilenweit entfernt. Auch die Champions League-Qualifikation droht verpasst zu werden. Veränderungen am Personal bieten sich demnach an. “Es reicht nicht, drei oder vier neue Spieler zu holen”, sagt Rangnick gegenüber “Sky Sports” an. “Es werden mehr, denn man muss bedenken, wie viele Spieler nicht mehr hier sein werden, weil die Verträge auslaufen.”

Zu den Akteuren mit auslaufenden Verträgen zählen beispielsweise Jesse Lingard (29), Edinson Cavani (35) und Juan Mata (33). Dieses Trio wird wohl gehen. Mittelfeldspieler Nemanja Matic (33) möchte den Verein verlassen, obwohl sein Vertrag eigentlich noch für eine weitere Spielzeit läuft.

Noch unklar ist, was mit Paul Pogba (29) geschieht, dessen Kontrakt ebenfalls im Sommer endet. Eine Verlängerung des Weltmeisters ist nicht gänzlich ausgeschlossen. In Manchester bleiben soll Cristiano Ronaldo (37), der noch für eine weitere Saison gebunden ist.

Rangnick fordert in fast allen Bereichen Verstärkungen: “Abgesehen vom Torhüter müssen wir sicherstellen, dass wir den Kader in allen Bereichen verbessern. Es geht um das Profil. Was brauchen wir für Spieler, um den Fussball zu spielen zu können, den wir spielen wollen?”

psc 19 April, 2022 16:46