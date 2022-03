Rangnick über Ronaldo: “Habe ihm seit meiner Ankunft gesagt, dass…”

Manchester United tritt am Dienstagabend (21 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético an. Trainer Ralf Rangnick hofft, auf einen formstarken Cristiano Ronaldo setzen zu können.

Nach mässiger Torausbeute in 2022 platzte bei Cristiano Ronaldo am Samstag der Knoten: Beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur gelangen dem Portugiesen alle drei Treffer für Manchester United. “Mit seinem Ruf und der Art und Weise, wie er die Mannschaft beeinflussen kann, ist er ein wichtiger Spieler”, lobte Ralf Rangnick vor dem Duell mit Atlético.

Der United-Coach habe Ronaldo “seit meiner Ankunft gesagt, dass er mit einer Leistung wie dieser (gegen die Spurs; Anm. d. Red.) einer der Motoren der Mannschaft sein kann”, so Rangnick, der anmerkte: “Er hat mit Sicherheit den Unterschied ausgemacht. Nicht nur mit den drei Toren, die er erzielt hat, sondern auch mit seiner Arbeitsleistung, wenn Tottenham im Ballbesitz war.” Dies bedarf es nun auch gegen die Madrilenen. Im Hinspiel des Champions-League-Finals trennten sich beide Teams mit 1:1. Im Rückspiel will nun die Rangnick-Truppe im Old Trafford siegen – auch weil sich Ronaldo am Wochenende dafür warmgeschossen zu haben scheint.

adk 14 März, 2022 15:37