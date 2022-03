Rangnick über Situation von Ronaldo: “Ihn nicht gefragt, ob er glücklich ist”

Cristiano Ronaldo fehlte bei der 1:4-Niederlage von Manchester United gegen Manchester City. Vor dem Match gegen Tottenham Hotspur (Samstag, 18.30 Uhr) sprach Trainer Ralf Rangnick über den Zustand des Stürmers.

Weil Cristiano Ronaldo laut Ralf Rangnick Probleme mit dem Hüftbeuger hatte, stand der Portugiese im Manchester Derby nicht im Kader von Manchester United. Medial hatte es jedoch Aufregung gegeben, da “The Athletic” vermeldete, der 37-Jährige weilte während des Stadtduells in seiner Heimat Portugal.

Rund um den fünffachen Weltfussballer halten daher Spekulationen an, er könnte bei den Red Devils unzufrieden sein. “Ich habe Cristiano nicht gefragt, ob er in Manchester bei diesem Klub glücklich ist”, stellte Rangnick am Freitag auf der Pressekonferenz klar und fügte an: “Er ist wieder fit, hat gestern das Training wieder aufgenommen und wir werden sehen, mit welcher Formation wir morgen auflaufen werden.” Einen Startelf-Einsatz Ronaldos liess der Coach somit offen.

adk 11 März, 2022 15:05