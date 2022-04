Ronaldo-Abgang? Rangnick: “Das ist nicht meine Entscheidung”

Cristiano Ronaldo wird mit einem Abgang von Manchester United in Verbindung gebracht. Nun hat Ralf Rangnick Stellung dazu bezogen.

Verlässt Cristiano Ronaldo Manchester United im Sommer nur ein Jahr nach seiner Rückkehr? Gerüchte halten sich, der möglicherweise neue Cheftrainer Erik ten Hag würde ohne den 37 Jahre alten Star planen. “Das ist am Ende nicht meine Entscheidung”, erklärte Ralf Rangnick im Anschluss an das 3:2 gegen Norwich City, wobei Ronaldo ein Hattrick gelang.

“Cristiano hat ein weiteres Vertragsjahr. Dies wird eine Entscheidung sein, die der neue Manager zusammen mit dem Vorstand treffen muss”, so der Interimscoach der Red Devils weiter: “Erneut hat er gegen Tottenham und das heutige Spiel gezeigt, dass er in solchen Momenten und Spielen wie diesem den Unterschied machen kann, und es ist kein Zufall, dass er die beste Torbilanz aller Spieler in der Geschichte hat.”

adk 17 April, 2022 10:16