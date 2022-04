Wayne Rooney will Ronaldo & Pogba nicht mehr bei ManUtd

Der frühere ManUtd-Stürmerstar Wayne Rooney spricht sich für die Abgänge von Cristiano Ronaldo und Paul Pogba bei den Red Devils aus.

Der 36-jährige ehemalige Torjäger, der inzwischen als Trainer des englischen Zweitligisten Derby County fungiert, spricht am Montagabend bei “Sky Sports” Klartext. Vor allem Pogba legt er einen Wechsel im Sommer nahe. “Er ist jetzt wahrscheinlich an einem Punkt angelangt, wo man sagen muss, es ist besser, wenn Pogba wechselt. Wenn er ehrlich zu selbst ist, weiss er, dass er nach der Rückkehr nach Manchester nicht den Effekt hatte, den er sich erwünschte. Wenn ich ihn für Frankreich spielen sehe, ist er ein völlig anderer Spieler. Seine Übersicht, seine Kontrolle über das Spiel sind bei Frankreich jedes Mal da. Aber bei Manchester United funktioniert das nicht wirklich”, erklärt Rooney.

Pogba verfügt über einen im Sommer auslaufenden Vertrag. Ein Wechsel des 29-Jährigen gilt inzwischen als wahrscheinlich. Eine definitive Entscheidung über die Zukunft will der Mittelfeldprofi aber erst nach Saisonende fällen.

Auch Cristiano Ronaldo hat aus Sicht von Rooney keine langfristige Zukunft mehr in Manchester, auch wenn er dessen Rückkehr begrüsste und von den Leistungen seines Ex-Teamkollegen nach wie vor angetan ist: “Er schiesst die Tore, anfangs wichtige Tore sowohl in der Liga wie auch in der Champions League. Aber ich denke, wenn man sich die Zukunft des Vereins ansieht, muss man mit jüngeren Spielern arbeiten, die in den nächsten zwei bis drei Jahren das Beste geben können.” Ronaldo seinerseits sei nicht mehr ganz auf dem Niveau seiner früheren Jahre, führt der englische Ex-Nationalmannschaftskapitän aus.

psc 5 April, 2022 11:23