Als Schlüsselspieler: Bruno Fernandes vor Verlängerung bei ManUtd

Der portugiesische Spielmacher Bruno Fernandes wird seinen Vertrag bei Manchester United wohl zeitnah verlängern.

Der 27-jährige Offensivspieler soll in den kommenden Jahren bei den Red Devils eine Schlüsselposition einnehmen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird bereits in den kommenden Wochen ein Durchbruch in den Verhandlungen über einen neuen Vertrag erwartet. Die Gespräche laufen seit vergangenem Juli und befinden sich demnach jetzt auf der Zielgeraden. Derzeit ist Bruno Fernandes bis 2025 an ManUtd gebunden. Auch er sieht seine Zukunft beim Premier League-Klub und darf sich wohl demnächst über eine Gehaltserhöhung freuen.

psc 25 März, 2022 12:08