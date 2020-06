Der Spielmacher stammt aus der eigenen Jugendabteilung und hat sich in dieser Saison bei Trainer Ole Gunnar Solskjaer während der langen Abwesenheit von Paul Pogba im Mittelfeld festgespielt. In 28 Einsätzen gelangen McTominay fünf Treffer. Jetzt hat er bei seinem Stammklub einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2025 unterzeichnet. Es besteht die Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

