Sensationelles Brady-Comeback: Leistete Ronaldo Überzeugungsarbeit?

Eigentlich hatte Tom Brady seinen Rücktritt vom Football bereits verkündet, doch nun kehrt der 44-Jährige überraschend doch noch einmal zurück. Ob ausgerechnet Cristiano Ronaldo den Quarterback motiviert hat?

Am Samstagabend trafen sich beide auf dem Rasen des Old Trafford. Auf einem Video des Treffens ist zu sehen und zu hören, wie der United-Star Brady fragt: “Du bist fertig, oder?” Bradys atmete kurz tief durch, neigte den Kopf zur Seite – nach dem Motto: “Wer weiss.” Zuvor hatte Brady bestaunen dürfen, wie Ronaldo trotz seiner 37 Jahre eine Top-Leistung gegen Tottenham Hotspur abrief – und die Red Devils mit dem Hattrick eigenständig zum Sieg schoss.

🗣 Ronaldo: "You finished?"

Did Tom Brady let slip his intention not to retire to Cristiano Ronaldo on the Old Trafford pitch? 👀pic.twitter.com/oTDFRKUa8x

— Sky Sports (@SkySports) March 14, 2022