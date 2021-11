ManUtd könnte Jadon Sancho zum Aussenverteidiger umschulen

Jadon Sancho kommt bei Manchester United seit seinem Wechsel im Sommer nicht auf Touren. Der 21-jährige Engländer ist derzeit ziemlich aussen vor. Vielleicht erhält er bald eine Chance auf einer neuen Position.

Wie “The Athletic” berichtet, erwägt Trainer Ole Gunnar Solskjaer den “gelernten” Flügelstürmer demnächst als Aussenverteidiger aufzustellen. Der norwegische Trainer sieht bei Sancho durchaus Potenzial auf dieser Position. In Trainings soll der englische Nationalspieler tatsächlich schon einige Male in dieser Rolle aufgelaufen sein. Die Umschulung ist auch deshalb eine Option, da Aaron Wan-Bissaka als Rechtsverteidiger in dieser Saison bislang nicht überzeugt und es auf dieser Position akuten Bedarf gibt.

ManUtd zahlte im Sommer 85 Mio. Euro Ablöse für Sancho. In bislang 13 Pflichtspielen ist diesem noch keine einzige Torbeteiligung geglückt.

psc 10 November, 2021 11:42