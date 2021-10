Falls Solskjaer gehen muss: Ein italienischer Starcoach würde folgen

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluigi Logari würde der frühere Inter-, Chelsea- und Juve-Coach in Gespräche mit den Red Devils eintreten, falls es dort eine Vakanz auf dem Trainerposten gibt. ManUtd würde Conte sogar sehr reizen. Einige Anfragen hat der 52-Jährige seit seinem Aus bei den Nerazzurri im Sommer bereits abgelehnt. Beim Premier League-Topklub sähe dies anders aus.

Bislang hat die Vorstandsriege Solskjaer stets das Vertrauen ausgesprochen. Wie lange dies noch gilt, ist indes offen. Der Norweger teilte nach der Pleite gegen die Reds mit, dass er einen “freiwilligen” Rücktritt ausschliesse.

Confirmed. Antonio #Conte is totally open to discuss Manchester United job if they decided to sack #Solskjaer. #MUFC would be the first choice for former Inter coach. @tvdellosport https://t.co/JMBSO0FN5V

— Gianluigi Longari (@Glongari) October 25, 2021