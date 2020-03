Manutd-Coach Solskjaer macht Odion Ighalo Hoffnung

Der nigerianische Leihstürmer Odion Ighalo darf sich berechtigte Hoffnungen machen, dass ihn Manchester United im Sommer fest unter Vertrag nimmt.

Der 30-jährige Torjäger wechselte am Deadline Day nach der schwerwiegenden Verletzung von Marcus Rashford zu den Red Devils und hat dort seither mit starken Leistungen überzeugt. In acht Spielen traf Ighalo bereits viermal, zuletzt beim 5:0-Sieg bei LASK in der Europa League auf spektakuläre Art und Weise.

ManUtd-Coach Solskjaer lobt den Angreifer und kann sich durchaus vorstellen, dass der Klub Ighalo im Sommer fest unter Vertrag nimmt, wobei noch keine Entscheidung getroffen sei: “Odion hat es gut gemacht, seitdem er bei uns ist. Und er wird sich weiter verbessern. Wir haben seine Qualitäten gebraucht und brauchen sie weiterhin für die kommende Saison. Also lasst uns abwarten, was wir machen werden.”

Eine Kaufoption haben sich die Engländer auf alle Fälle gesichert.

psc 13 März, 2020 13:45