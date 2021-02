Solskjaer stellt Cavani-Verbleib in Aussicht

Edinson Cavani könnte langer als geplant bei Manchester United auf Torejagd gehen. Das Arbeitspapier des Uruguayers dürfte verlängert werden.

Ole Gunnar Solskjaer, Cheftrainer von Manchester United, deutete nun an, dass Edinson Cavani den Red Devils über den 30. Juni 2021 hinaus erhalten bleiben könnte. “Wir werden uns in naher Zukunft hinsetzen und mit ihm sprechen, um zu sehen, was seine und unsere Pläne sind”, wurde Solskjaer von “Goal” zitiert.

Cavani stiess erst vor der Saison zu United, nachdem zuvor sein Vertag bei Paris Saint-Germain ausgelaufen war und nicht verlängert wurde. Bei den Engländern soll der 34-Jährige aber sogar eine Klausel im Vertrag haben, wonach sein Kontrakt automatisch verlängert werden könnte. Wie die “Times” berichtet, sei ihm aber eine Entschädigung in Höhe von rund zwei Millionen Euro garantiert, sollte sein derzeitiger Klub die Verlängerungsoption nicht aktivieren.

adk 28 Februar, 2021 17:20