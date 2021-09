Solskjaer verhinderte van de Beek-Wechsel vor der Deadline

ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer verhinderte einen Wechsel von Mittelfeldspieler Donny van de Beek, obwohl der Niederländer offenbar gerne gewechselt wäre.

Berater Guido Albers gibt in der Zeitung “Voetbal International” Einblick in die Vorgänge zum Ende des Transferfensters hin. “Es gab grosses Interesse aus Italien, Deutschland, England. Das sah gut aus.” Der Klub lehnte einen Abgang des 24-jährigen Mittelfeldspielers dann allerdings ab. Albers führt aus: “Du brauchst die Kooperation des Klubs. Es sah so aus, als würden sie kooperieren, aber dann taten sie es am Ende doch nicht.”

Laut “Algemeen Dagblad” legte ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer sein Veto ein. So habe sich etwa ein Transfer zum FC Everton kurz vor Transferschluss zerschlagen. Van de Beek wecheslte vor Jahresfrist für rund 40 Mio. Euro von Ajax zu den Red Devils. Dort erhält er seither aber nur wenige Einsatzchancen. Auch diese Saison begann aus Sicht des Niederländers schlecht: In der Premier League sass er dreimal in Folge während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

psc 1 September, 2021 15:19