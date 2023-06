Stürmer Marcus Rashford verlängert bei ManUtd

Torjäger Marcus Rashford steht bei seinem Stammklub Manchester United unmittelbar vor der Vertragsverlängerung.

Der 25-Jährige ist derzeit nur noch für eine weitere Saison an die Red Devils gebunden. Dies wird sich aber schon in Kürze ändern. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Angreifers in den finalen Zügen. Mit einem baldigen Durchbruch wird gerechnet. Schon in den kommenden Tagen könnte der neue Kontrakt von Rashford verkündet werden. Die Nummer 10 könnte auch mit der Rolle als Captain vertraut werden.

psc 19 Juni, 2023 14:28