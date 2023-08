Transfer geplatzt: West Ham macht Rückzieher bei Maguire

Obwohl sich West Ham United mit Manchester United einig war, kommt ein Transfer von Harry Maguire nicht zustande. Die Londoner wollen nicht länger warten.

West Ham United und Manchester United waren sich bereits einig: Für 35 Millionen Euro hätte Harry Maguire wechseln können. Weil der Innenverteidiger aber mit dem "Ja"-Wort zögerte, soll West Ham laut dem "Guardian" nun einen Rückzieher machen. Die Londoner seien über die Verzögerung des Deals frustriert und suchen nun nach alternativen Optionen.

Maguire soll grundsätzlich zwar am Wechsel zu West Ham interessiert gewesen, habe sich mit Manchester United aber nicht auf die Konditionen für einen Abgang verständigen können. Laut "Sun" hatte Manchester United dem englischen Nationalspieler für die Trennung eine Abfindung in Höhe von sechs Millionen Pfund angeboten, Maguire wollte aber angeblich 15 Millionen. Und das hat einen Grund: Bei einem Wechsel zu West Ham United hätte Maguire mit einer Gehaltskürzung rechnen müssen: Statt 190.000 Pfund wären es künftig nur noch 120.000 Pfund pro Woche gewesen. Bei einem Vierjahresvertrag wären ihm so rund 14,5 Millionen verloren gegangen. Sein aktueller Vertrag in Manchester läuft unterdessen noch bis 2025.

adk 15 August, 2023 11:33