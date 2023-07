Transfer perfekt: ManUtd-Stürmer Anthony Elanga wechselt nach Nottingham

Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag über fünf Jahre bis 2028. Die Ablöse beträgt dem VErnehmen nach 17 Mio. Euro. Elanga spielte seit 2015 für United. Nun beginnt er ein neues Abenteuer. "Es ist eine Freude, hier zu sein. Es ist ein stolzer Moment, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie", sagt Elanga zu seinem ligainternen Wechsel.

Our second summer signing is here.

Welcome to #NFFC, @AnthonyElanga ❤️

— Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023