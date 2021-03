Trotz Boca-Gerüchten: Solskjaer spricht über Cavani-Verlängerung

Wenn es nach Manchester United und Trainer Ole Gunnar Solskjaer geht, dürfte der Vertrag von Edinson Cavani um ein Jahr verlängert werden. Der Stürmer könnte jedoch anders planen.

Edinson Cavanis Zukunft ist ungewiss, denn der Uruguayer wurde zuletzt mit einer Rückkehr nach Südamerika in Verbindung gebracht. Dort sollen sich die Boca Juniors aus Argentinien um einen Transfer des 33 Jahre alten Torjägers befassen. Ablösefrei wäre er im Sommer aber nur zu haben, wenn er seinen Vertrag bei Manchester United unverlängert lässt.

“Wir schauen uns das an. Edinson ist ein Top-Stürmer und egal wie er entscheidet, wie werden sehen”, wird United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer von der “Sun” zitiert. Der Norweger gab sich zuversichtlich und meinte: “Wir sind in einem guten Austausch mit ihm.” Ob Cavani eine Zukunft im Old Trafford plant, muss damit abgewartet werden.

