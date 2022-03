Überraschender Name auf Manchester Uniteds Trainer-Kandidaten-Liste?

Manchester United arbeitet momentan daran, die Besetzung des Trainerstuhls ab kommender Saison zu regeln. Ein Kandidat, dem ebenfalls Chancen eingeräumt werden, ist Ralph Hasenhüttl vom FC Southampton.

Bis Saisonende leitete Ralf Rangnick Manchester United noch als Interimscoach. Wer im Anschluss bei den Red Devils das Sagen haben wird, ist bis dato noch offen. Scheint Wunschkandidat Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain schwer zu haben sein, rücken dafür andere Kandidaten vermehrt in den Fokus.

Neben Erik ten Hag von Ajax Amsterdam soll auch Ralph Hasenhüttl vom FC Southampton auf der Trainer-Kandidaten-Liste Uniteds stehen. Dies vermeldet die britische Boulevardzeitung “Daily Mirror”. Der österreichische Übungsleiter ist vertraglich noch bis 2024 an seinen jetzigen Klub gebunden. Erst kürzlich kündigte er aber an, im Anschluss seine Trainerkarriere beenden zu können: “Fünfeinhalb Jahre in der Premier League, das ist ungeachtet aller Job-Zufriedenheit schon ein sehr hoher Energieaufwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann noch etwas im Trainerjob machen will. Mein großes Ziel, in die Premier League zu kommen, habe ich verwirklicht. Im Mutterland des Fussballs, in der vielleicht besten Liga der Welt Trainer sein zu dürfen, ist ein Privileg, dessen ich mir jeden Tag bewusst bin.” Doch ob ein etwaiges Angebot von United daran etwas ändern könnte, bleibt zunächst abzuwarten.

