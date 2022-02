Ungeduld wächst: Ralf Rangnick setzt Ronaldo unter Druck

Cristiano Ronaldo befindet sich in einer veritablen Baisse: Nach einem ganz starken Saisonstart mit Toren am Laufmeter trifft er inzwischen nicht mehr. In diesem Kalenderjahr noch überhaupt nicht. ManUtd-Trainer Ralf Rangnick wird ungeduldig.

Der deutsche Coach fordert wieder Tore von seinem Superstar. “Er muss mehr Tore schiessen, das ist offensichtlich”, sagt Rangnick am Freitag auf einer Pressekonferenz ziemlich unverblümt. “Wir erspielen Chancen, haben aber nicht genug Tore geschossen.” Gleichzeitig betont der Trainer der Red Devils allerdings, dass Ronaldo nicht alleine für Tore verantwortlich ist: “Das ist ja nicht nur Ronaldos Problem, das ist auch ein Problem der anderen Spieler. Wenn man sich anschaut, wie viele Chancen wir kreieren, dann muss sich das in den nächsten Wochen ändern.”

Nach dem enttäuschenden Aus gegen Zweitligist Middlesbrough am vergangenen Wochenende reichte es für den Topklub in dieser Woche in der Premier League nur zu einem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Burnley. Am Samstag gastiert der FC Southampton im Old Trafford. Nicht nur Rangnick, sondern auch alle heimischen Fans dürften auf Tore von CR7 hoffen.

psc 11 Februar, 2022 16:10