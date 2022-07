United-Coach ten Hag kündigt Testspiel-Einsatz von Cristiano Ronaldo an

Manchester United testet am Sonntag (17 Uhr) gegen Rayo Vallecano. Cristiano Ronaldo soll dabei das Trikot der Red Devils tragen, so Trainer Erik ten Hag.

Dass Cristiano Ronaldo nach seiner Posse um seinen angeblichen Wechselwunsch am Sonntag für Manchester United auf dem Rasen des Old Trafford stehen wird, ist zu erwarten. “Am Sonntag spielt der König”, kündigte der 37 Jahre alte Portugiese auf Instagram unlängst selbst an.

Sein Coach Erik ten Hag bestätigte unterdessen: “Er wird im Kader stehen. Wie lange er spielen kann, das werden wir sehen.” Ob es Ronaldos letzter Einsatz im Dress von Manchester United sein wird? Das bleibt abzuwarten.

adk 31 Juli, 2022 12:33