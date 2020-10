United-Comeback: Solskjaer öffnet Jones die Tür

Wäre alles nach Plan verlaufen, hätte Phil Jones Manchester United im Sommer verlassen. Die Geschichte des Innenverteidiger könnte nun doch noch eine positive Wendung nehmen.

Über neun Monate ist es her, dass Phil Jones zum letzten Mal für Manchester United zum Einsatz kam. Nachdem der englische Rekordmeister im zurückliegenden Transferfenster vergeblich versucht hatte einen Abnehmer zu finden, könnte sich für den 28-Jährige noch mal eine Spielmöglichkeit auftun.

“Phil hatte sich verletzt, er wurde operiert und arbeitet sehr hart daran, wieder zurückzukehren. Er wird hoffentlich im Dezember wieder fit sein”, sagte United-Coach Ole Gunnar Solskjaer am Freitag. Jones wurde aufgrund seiner Blessur aus den Aufgeboten für die Premier League und der Champions League gestrichen.

“Das lag in der Natur der Sache. Wenn man verletzt ist, kann man nicht wirklich im Kader stehen, oder? Er arbeitet sehr fleissig und wird bald zurückkommen”, sagte Solskjaer. Jones’ Vertrag im Theatre of Dreams ist noch bis 2023 datiert. Der Innenverteidiger lief in seiner Karriere 27-mal für die englische Nationalmannschaft auf.

aoe 31 Oktober, 2020 11:07