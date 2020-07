United lässt Kudus beobachtet

Ole Gunnar Solskjaer ist auf der Suche nach weiteren jungen Spielern offenbar auf Mohammed Kudus aufmerksam geworden. Der Angreifer ist in Dänemark gut aus der Corona-Pause gekommen.

Auch der dänische Fussball befand sich wegen des Coronavirus in der Zwangspause. Mohammed Kudus hat in den vergangenen Monaten offensichtlich keinen Qualitätsverlust erlitten. Der Stürmer erzielte in den ersten drei Partien nach dem Restart zwei Tore für den FC Nordsjaelland.

Das “Ekstra Bladet” nennt Manchester United und Ajax Amsterdam als Klubs, die sich näher mit Kudus beschäftigen. Dem Bericht zufolge habe der englische Rekordmeister bereits Scouts entsendet, um den 19 Jahre alten Mittelstürmer live zu beobachten. Kudus kommt in der gesamten Saison auf zwölf Tore in 27 Pflichtspielen.

Der Youngster wurde im Winter 2018 von der berühmten ghanaischen Right to Dream Academy in den Kopenhagener Vorort transferiert. Seitdem kommt Kudus auf 56 Profi-Einsätze mit 14 Toren.

aoe 4 Juli, 2020 12:33