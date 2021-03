Uruguay-Co gibt Cavani Zukunftstipp

Den jüngsten Medienberichten zufolge wird Edinson Cavani Manchester United im Sommer verlassen. Zu diesem Schritt rät ihm auch Mario Rebollo, Assistenztrainer der uruguayischen Nati.

Aus Sicht der Nationalmannschaft Uruguays wäre es ein Vorteil, wenn Edinson Cavani in Zukunft wieder in Südamerika spielt. “Es hilft der Nationalmannschaft, wenn Cavani nach Boca geht oder wohin auch immer”, erklärt Assistenztrainer Mario Rebollo bei “2 De Punta”.

“Die Priorität ist, dass er dort spielt, wo er sich wohlfühlt und ein gutes Wettbewerbsniveau hat. Wenn er hier in der Nähe ist, wäre es grossartig”, fügt Rebollo an. “Es wäre gut für uns, wenn Cavani dort spielt, wo er sich am wohlsten fühlt. Für mich macht es keinen Unterschied, ob es Boca oder ein anderer Ort ist, wo er sich wohler fühlt.”

In der letzten Zeit mehrten sich die Meldungen, nach denen Cavani seine Zelte bei Manchester United in diesem Sommer wieder abbrechen wird. Die Sondierungen mit den Boca Juniors sollen unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

aoe 27 März, 2021 12:18