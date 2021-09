Verkauf von Ronaldo-Trikots bricht bei Manchester United Rekorde

Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United steht fest, ebenso auch seine Trikotnummer. Das Dress mit der Nummer 7 sollen die Engländer bereits rekordmässig verkauft haben.

Erst vor wenigen Tagen gab Manchester United bekannt, dass Cristiano Ronaldo wieder mit der Nummer 7 auflaufen wird. Edinson Cavani wechselte dafür zur 21.

Und wie “lovethesales.com” berichtet, wurden binnen zwölf Stunden, in denen das Trikot frisch auf dem Markt war, CR7-Leibchen im Wrt von 37,93 Millionen Euro verkauft. In Zahlen wären dies zwischen 300’000 bis 400’000 Jerseys. Gemäss “Fox News” hätte zuvor noch kein anderer Klub aus der Premier League so viele Trikots innerhalb so kurzer Zeit verkauft. Doch bleibt Manchester United selbst wohl nur ein Bruchteil der Summe, geht der Grossteil vermutlich direkt an Ausrüster Adidas.

adk 5 September, 2021 15:57