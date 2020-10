Vertragsgespräche? Pogba gibt Auskunft

Das Vertragsverhältnis zwischen Paul Pogba und Manchester United endet in weniger als neun Monaten. Gespräche bezüglich einer Erweiterung haben bisher nicht stattgefunden.

Obwohl Paul Pogba einmal mehr öffentlich mit Real Madrid geflirtet hatte, scheint Manchester United keine Eile zu haben, Vertragsgespräche aufzunehmen. “Mir wurde nichts gesagt, ich habe nicht über eine Verlängerung oder so gesprochen. Im Moment bin ich in Manchester, und ich denke vor allem daran, zu meiner besten Form zurückzukehren”, sagt Pogba laut “RMC”.

“Ich denke, der Klub wird irgendwann zu mir kommen und mit mir reden, um mir etwas anzubieten, oder auch nicht”, fügt der 27-Jährige an. Zur Erinnerung: Pogbas Vertrag im roten Stadtbezirk Manchesters läuft im Juni kommenden Jahres aus. Nachdem er in der Vorsaison lange verletzt war, stand Pogba in der neuen Saison bereits in allen drei Premier-League-Spielen in der Startelf.

aoe 10 Oktober, 2020 14:53