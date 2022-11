Wayne Rooney reagiert nicht auf die Ronaldo-Tirade

Wayne Rooney hat bei der Abrechnung von Cristiano Ronaldo im Interview mit Piers Morgan auch sein Fett abbekommen. Der frühere Teamkollege reagiert aber nicht auf die Aussagen.

Rooney vermeidet es, in den Medien eine Reaktion zu Zeichen. Laut «Sky Sports» soll er aber perplex auf die «Vorwürfe» von Ronaldo reagiert haben. Dieser hatte erklärt, dass Rooney nicht sein Freund sei und er heutzutage nicht einmal mehr mit ihm Dinner essen würde. In der Vergangenheit hatte der Engländer sich durchaus kritisch über seinen früheren Mannschaftskollegen bei ManUtd geäussert. Nun will er keine weiteren Kommentare mehr abgeben. Inzwischen ist er als Trainer bei MLS-Klub DC United aktiv.

