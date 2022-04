Wayne Rooney stichelt weiter gegen Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney hat sich jüngst für eine Zukunft seines Ex-Klubs Manchester United ohne Torjäger Cristiano Ronaldo ausgesprochen. Die Red Devils sollten stattdessen auf jüngere Kräfte setzen. Jetzt stichelt der englische Rekordtorjäger weiter gegen seinen früheren Teamkollegen.

Auf einer Pressekonferenz bei Derby County, wo Rooney seit Januar des vergangenen Jahres als Cheftrainer angestellt ist, wird dieser erneut auf die Personalie Ronaldo angesprochen. Dabei bringt der 36-jährige Engländer ausgerechnet auch noch Ronaldos ewigen Rivalen Lionel Messi ins Spiel. “Es gibt wahrscheinlich keinen Fussballer auf diesem Planeten, der nicht neidisch auf Cristiano Ronaldo ist. Die Karriere, die Titel, das Geld, das er verdient hat, sein Sixpack, sein Körper. Ich glaube, jeder Spieler ist neidisch auf Cristiano. Ausser vielleicht Lionel Messi.”

CR7 dürften die jüngsten Spitzen seines langjährigen Weggefährten nicht allzu positiv aufnehmen. Seit sich ihre Wege in Manchester trennten, trafen sie aber kaum je wieder zusammen. Ausserdem haben sie sich einst wegen kontroversen Szenen in Länderspielen gegenseitig angefeindet. Die besten Freunde waren sie also noch nie.

