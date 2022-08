Wechsel zu ManUnited? Ajax-Coach mit Machtwort in Causa Antony

Antony würde gerne von Ajax Amsterdam zu Manchester United wechseln. Sein Klub schiebt ihm jedoch einen Riegel vor.

Manchester United will Antony. Und Antony will Manchester United. Das Problem: Finanziell konnten die Red Devils Ajax Amsterdam noch nicht zufrieden stellen. Und ob dies in diesem Sommer noch passiert, ist fraglich – auch wenn die Engländer angeblich bereit wären, rund 70 Millionen Euro zu zahlen.

Ajax-Coach Alfred Schreuder sagte dazu nun gegenüber “ESPN NL”: “Ja, mein Gefühl für den Antony-Deal ist positiv. Ich verstehe ihn, aber er steht noch bei Ajax unter Vertrag. Wir spielen hier Champions-League-Fussball. Ich glaube nicht, dass Manchester United Champions-League-Fussball spielt…” Der englische Rekordmeister ist in dieser Saison nämlich nur in der Europa League vertreten, Antonys Ajax-Vertrag läuft derweil noch bis 2025.

adk 21 August, 2022 17:20