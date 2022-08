Wechselt Ronaldo noch? Das sagt ManUnited-Coach ten Hag

Bei Manchester Uniteds 1:0 gegen Southampton war Cristiano Ronaldo einmal mehr nur ein Bankplatz vergönnt. Trainer Erik ten Hag hat sich im Anschluss dazu geäussert.

Einen Abgang Cristiano Ronaldos kann Erik ten Hag nicht ausschliessen. “Das kann ich nicht sagen”, antwortete ten Hag nach dem 1:0 bei Southampton auf die Frage eines Reportes, ob dies das letzte Spiel von Ronaldo für Manchester United gewesen sein könnte. Der Niederländer stellte jedoch klar: “Wir planen mit ihm.”

Wie bereits beim 2:1 gegen Liverpool kam Ronaldo nur von der Bank. “Wir halten uns an den Plan. Wir wollen, dass er bleibt. Das ist es, was ich will”, so ten Hag. Vertraglich ist der 37 Jahre alte Portugiese noch bis Ende Juni 2023 an Manchester United gebunden.

adk 28 August, 2022 11:34